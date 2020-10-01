中秋連假首日，被網友喻為「膀胱大挑戰」的國道5號，罕見未塞車，行車時速可達80公里以上，用路人無比暢快。交通部長林佳龍如釋重負，在臉書表示，「國5整體車流雖較端午節增加，但尚稱順暢」。他指出，主要是高公局、公路總局的疏導措施發揮效果，也感謝用路人支持。

曾喊出「聰明用路人」，結果被罵到臭頭的林佳龍，早在上周就釋出「中秋連假國道車流將暴增至少1.5倍」，先幫可能發生的塞車狀況打預防針。不過10月1日中秋節，除了西部兩條主要國道一度壅塞，外界關心的國道5號，出乎意料地順暢。

林佳龍觀察到中午過後，上臉書PO文，指他一早跑了高公局交控中心、公路總局應變中心、台北轉運站，了解疏導效果。國5從今天凌晨0時起，同步封閉石碇、坪林交流道南下入口，不讓地方車流匯入國5主線，「少了這兩個匝道車輛干擾，整體車流尚稱順暢。」

出遊民眾可能也被塞車印象嚇到，今上午發車的國道客運北花線，21班車班班客滿，從南港到宜蘭頭城，不用1小時；林佳龍特別感謝高公局、公路總局的努力，也感謝用路人支持。

林佳龍建議，西部國道往來可利用同為縱向的台61線（西濱快速公路），出發前查詢1968，掌握即時路況。

不過林佳龍也提醒，高乘載管制、匝道封閉將在中午過後告一段落，「預期會再出現一波車流」，呼籲用路人注意。

(中時新聞網)