日前有網友臉書社團分享，因友人於全聯福利中心工作，私下替他留了一盒中衛口罩，讓他省了不少排隊時間，但卻因此惹來網友不滿，認為原來每回去全聯欲排隊購買中衛口罩，總是徒勞而返，這才知原來怎麼排隊都無用，重點就是要有朋友在全聯，對此全聯總公司也回應了。

當時，這名網友以圖文的方式於《爆廢公社公開版》發文，表示自己朋友在全聯當店員，因此當其他民眾都為了中衛口罩而花去時間排隊時，他卻可以透過內部的友人留貨，由於貼文一出後，引發不少網友質疑公平性，認為全聯員工把貨私藏，鐵門拉下後再以顧客身分購買，對社會大眾，其他消費者不公平。

對此，也有部分網友上全聯官方臉書留言，「全聯有待加強 員工不知道消息 或許員工自行購買？」、「很多員工根本藏貨，等到覺得很多人在吵才又拿出來」、「造福員工的好機會！開門售完、沒有進貨！還有甚麼理由呢？」

據《聯合新聞網》報導，針對「自家員工私藏爭議」，全聯也做出回應道「此個案僅為員工個人行為，後續會再加強宣導管理，避免再次發生。」而中衛口罩一直是許多民眾心中必搶的口罩牌子，往往一上架便被民眾一掃而空。

(中時新聞網)