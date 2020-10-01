李國鈺（圖中）指出，釩泰主業是製造醫療器材，今年9月初著手製造醫療用口罩，通過衛福部第一等醫療器材許可證，擁有製造、販賣藥商許可證。（張妍溱攝）

準口罩國家隊釩泰因委託未領有製造醫療用口罩許可證的雲林縣丞威公司，29日遭彰化檢調稽查，釩泰公司負責人李國鈺以50萬元交保，今天哽咽道歉說，不懂醫事法導致違法，除向外界道歉、配合調查，盼政府針對口罩工廠輔導相關法令，避免觸法，另消費者若對產品有所疑慮，可憑發票接受退貨，將負擔運費。

李國鈺指出，釩泰主業是製造醫療器材，今年9月初著手製造醫療用口罩，通過衛福部第一等醫療器材許可證，擁有製造、販賣藥商許可證；而丞威公司主要是販售口罩機器公司，僅有製造藥商許可證，不能代製醫療口罩，坦承對相關醫事法令不熟才觸法。

李國鈺表示，雖被政府列為國家口罩隊，但迄今尚未繳交負責徵用量，這次因應經銷商要求自由市場買賣貨量，才委託丞威公司代工半成品，提供台灣國產熔噴布，最後再交由釩泰測試項目包括，耳戴拉力測試、外觀檢測，細菌過濾效率、透氣度等，符合國家醫療用口罩標準。

李國鈺強調，提供合格原料委任給丞威公司代工，加工半成品的成本比自己生產成本更高，為了讓民眾方便自由市場購買，不惜花費更高的成本，絕不是以牟利為目的，且聲明並未以代加工方式製造實名制口罩，目前委託丞威代製的醫用口罩，約有170萬片流入市面，消費者若要退貨，他會負責任承擔。

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(中時 )