因弟弟是中度腦性麻痺患者，母親逝世後游月菊擔起照顧之責，沒有被命運擊倒，反而切身體會，立志造福身心障礙兒，在大坑十方啟能中心學習服務，其胞弟在這裡接受教育、職業訓練，如今擔任中心主任的游月菊，幾乎天天以中心為家，長期扮演慢飛天使的守護者。

十方啟能中心主任游月菊說，弟弟是「唐寶寶」因肢體動作不協調，在成長過程中難免招來異樣眼光，父母也曾有過淚水、但不放棄，後來父母年邁，她跟姊姊們早已學會承擔，她更一肩扛起弟弟的職訓重責，現在弟弟是十方福利社的「老闆」，可以簡單算數、點貨，正常上下班。

「生命的意義究竟為了什麼？」游月菊回答，她的生命為了一份「使命感」，才活在這個世界上的！深知家有障礙兒肩負沉重負擔，那種辛苦需要鼓勵與陪伴，就如同陪伴弟弟面對人生關卡、挑戰成長，她決定帶著微笑，協助陪伴十方身心障礙兒，勇敢走下去。

游月菊指出，之前曾調查台中市從18歲到30歲以下的身心障礙兒童，約有2千多名沒繼續升學或工作，不但造成家中照顧者負擔，亦覺得可惜，因為輕、中症狀的孩子，還是可以訓練激發他們的潛能，今年社會局委託十方辦理，率先在太平區設立「小作手」初步招生35位學員，讓慢飛天使有自力更生能力、回歸社會。

(中時 )