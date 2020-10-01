據澎湃新聞引述上海市稅務部門方面訊息，2020年1至8月，上海市由稅務部門徵收的稅收和非稅收入累計新增減稅降費441.9億元（人民幣，下同）。值得注意的是，由於今年新冠肺炎疫情的影響衝擊大陸電影院，發展受到了前所未有的衝擊。為幫助電影行業熬過寒冬，大陸國家稅務總局也頒佈針對性的稅費優惠政策，從免徵增值稅和文化事業建設費、延長虧損結轉年限等多個方面為電影行業減輕負擔。

作為大陸第一家銀幕電影院，上海大光明電影院擁有90多年的歷史。上海大光明電影院有限公司財務負責人表示，近半年時間影院一直處於停工狀態，還好有國家的政策扶持，不僅在最短時間內退還了年初繳納的6萬多元稅款，年底前也將免徵增值稅。

該負責人說，幾萬元的稅款雖然不多，但也抵上幾個工作人員1個月的工資支出，如今挺過了最難的時候，相信全面復工復產之後影院會逐漸回歸正軌。

(旺報 )