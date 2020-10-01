葉蒨文昨過59歲生日。（圖／翻攝自葉倩文SallyYeh微博）

葉蒨文直呼家中變成禮物王國。（圖／翻攝自葉倩文SallyYeh微博）

歌壇天后葉蒨文（Sally）早年以〈瀟灑走一回〉、〈選擇〉紅遍大街小巷，1996年她和林子祥結婚，近年淡出螢光幕，跟老公過起半退休日子，偶爾亮相綜藝節目。昨(9/30)她過59歲生日，分享與林子祥及家人過生日照片，可見葉蒨文臉上雖有時光的痕跡，多了幾條皺紋，但優雅氣質不減，粉絲也獻上祝福。

出生在台北的葉蒨文幼年時跟家人移居加拿大，18歲時回台灣被星探相中，隔年拍廣告出道，1983年經導演楊凡引薦，葉蒨文和香港歌手林子祥結緣，1990年葉蒨文接連推出多張暢銷專輯，登上天后寶座。傳聞葉蒨文的初戀是混血的不老帥哥費翔，但因擔心男方事業，戀情無疾而終，後來葉蒨文與林子祥相戀多年，在林子祥和前妻離婚後，葉蒨文1996年與林子祥登記結婚。

近年葉蒨文偶爾客串節目《我是歌手4》、《我想和你唱2》等，昨她過59歲生日，寫下心得，直言不敢置信人生到了5字頭的最後一年，感謝粉絲「始終如一的支持，付出，耐心，理解，善意和無盡的愛的深切感激」，又因疫情，葉蒨文在網友建議下開了線上粉絲會，「希望下次在我們能夠見面時一起行山，因此我希望你們中的更多人可以加入進來，這樣我們就可以開始安排半年或一年一次的聚會！」

昨晚葉蒨文透露一早醒來就收到一堆花，「我實在太幸運，只能不停地感謝並且一直愛你們大家和那些不停送我禮物的，已經把我家變成禮物王國的所有人」，而照片中她與另一半林子祥幸福同框，也證明24年婚姻依舊甜蜜，網友祝福說：「好想看你的演唱會，我還從來沒有機會看到過，已經喜歡你很多很多年了，願不久的將來可見」、「Sally生日快樂」、「59歲也還是好年輕喔」、「心善人美的Sally，你是值得被愛包圍的」。

(中時新聞網)