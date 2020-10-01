警員謝秉宏、王怡婷聯絡彭婦子女詢問一事，彭才驚覺自己是被詐騙。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

再現跨國假交往真詐騙！一名63歲彭姓婦人，在網路上認識一名自稱在國外工作的男性網友，經一個多月網路訊息交往，雖不曾見面，彭婦還是被甜言蜜語取信，差點將1萬美元（約台幣30萬元）匯到對方指定的香港帳戶，經員警告知此為常見詐騙手法，才驚覺受騙，成功保住省吃儉用的存款。

玉里光復郵局職員見彭婦欲將1萬美元匯款至國外帳戶，驚覺有異便詢問是否認識對方，彭婦支吾其詞，立即通報玉里派出所，警員謝秉宏、王怡婷到場後，苦口婆心勸說並聯絡其子女，彭才驚覺自己是被詐騙。

警方調查，彭婦與該名男子在網路上認識，使用Line聊天約一個月後，被男子花言巧語迷惑，答應交往；男子隨後便聲稱自己需要1萬美元周轉，請她匯到指定香港帳戶。

警方表示，詐騙集團通常假裝成居住外國的成功人士或是在中東打仗的軍人，利用與被害人交往方式，編織美夢讓被害人墜入情網後，以臨時需要一筆龐大金額，要求匯款到指定帳戶。

警方呼籲，切勿相信看不見的假愛情，親眼所見的愛情都有可能是假的，尤其是網路上沒見過面的陌生人更是有詐。

(中時 )