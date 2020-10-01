北市捷運警察隊張姓女警，為領取120元的誤餐費用，私下請人刻製某商號的印章，藉此偽造收據，再向隊部請款，自2017年10月起前後共38次，總金額4560元，後遭檢舉法辦，士林地檢署開庭後，張女坦承犯行，加上商店老闆表示願意原諒，全案依偽造文書罪判處4個月，緩刑2年，可上訴。

張姓女警遭人檢舉，疑似以不實的收據，向隊部申請誤餐費用，每次均為120元，兩年多來總計38次，經捷運警察隊調查後，發現這家商號根本沒在賣便當，黃姓老闆也證稱，從沒同意張女使用店家印章，訊後將張姓女警移送法辦。

士檢日前開庭，女警到案後坦承便宜行事，私自找人刻製商號的印章，再拿它蓋在收據並請款，張女當庭表達懊悔，承諾絕不再犯，請求檢察官給予自新的機會。

檢方也傳喚黃姓老闆，他表示雖未同意，但因店家並無明確的損失，願意原諒，並給女警改過機會，士林地檢署審酌張女的狀況，日前依偽造文書判張4個月徒刑，緩刑2年可上訴。

(中時 )