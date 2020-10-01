刑事局偵查第四大隊上月底發現，有一名自稱新加坡網紅的男子DANNY NG，在Youtube群組內張貼影片、散播「台灣民進黨貪汙，用620億美元購買66架F16戰機，達成黑金交易」等不實訊息，刑事局查出該名男子真實身分，但因為他是外籍人士、人不在台灣，僅能等日後該男入境將他約談到案，依社維法究辦。

警方調查，DANNY NG所散播的影片在Youtube影音平台供公眾閱覽，並於8月28日、8月30日、9月2日陸續透過3則影片散播「台灣向美國川普用了620億美金買了66架F16戰鬥機。620億美金！不是人民幣也不是台幣，第一次聽的人以為會是台幣，覺得沒什麼好驚訝的，但要是620億美金換了台幣就是2萬億台幣！……」等不實訊息。

警方表示，總統府去年公布的「新式戰機採購特別條例」，明訂軍購經費上限為新台幣2500億元(約83億美金)，該男的說法與事實嚴重不符，所以主動偵辦。

(中時 )