高雄市議員黃捷，長期關注社工權益問題。接獲社工陳情在職期間被要求回捐約4萬多元，氣憤不已；雖在介入協商後，機構承諾將回捐金額全數返還社工，目前款項並已入帳，但仍強烈呼籲市府相關局處，必須堅守監督職責、建立回捐預防機制，更直言：「再見到回捐我只有白眼！來一件追一件！」

黃捷昨日（9月29日）在臉書發文，寫道：「又見社福機構要求社工回捐薪資！先前任職於台灣南方社會力聯盟的社工夥伴向我陳情，在職期間被要求回捐約4萬多元。而這次機構在回捐爭議處理過程中，坦承行政疏失，也願意誠信來與員工協商。」

黃捷指出：「在上週，我與高雄市社會工作人員職業工會一同協調機構負責人與社工進行對話協商，機構承諾會將回捐金額全數返還社工，目前匯款也已經入帳。非常感謝高雄市社工人員職業工會一起努力捍衛社工勞動權益。」

不僅如此，黃捷表示：「對此，我仍要再次呼籲，市府相關局處必須堅守監督職責、建立回捐預防機制！過去社福機構的陋習必須到此為止，要求員工回捐是組織永續運作的毒藥，壓榨人力的勞動內耗導致社福品質受影響、人才流失，傷害的不僅是社福產業本身的發展，更會造成社會的缺口。社工為社會服務，讓我做社工永遠的後盾！」並在文中特別標註「再見到回捐我只有白眼」、「來一件追一件」、「協助南方社會力社工拿回回捐薪資」。

(中時新聞網)