在 Instagram 查看這則貼文 ファンの皆様、並びに関係者の皆様へ。 おかげさまで実りのある日々を過ごす事が出来ました。本当にありがとうございました。これからも新しい道を前向きに頑張っていきます！ 岩佐真悠子（@mayuko.iwasa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 30 日 下午 8:00 張貼

33歲日本女星岩佐真悠子，今(1日)透過IG宣布退出演藝圈，而她和事務所的合約已到期，之後將挑戰新的道路，並感謝17年來所有支持她的人。

岩佐真悠子透露，現在自己周圍的世界和環境正發生巨大改變，所以她決定引退，去挑戰護理工作，參與照顧老人家服務，即使只是一點點努力，也想幫助社會和國民，雖然還不夠成熟，但她會不斷精進自己，並感謝粉絲及相關人士17年來的支持。

模特兒出身的岩佐真悠子，拍過不少性感寫真，曾在深夜日劇《DEEP LOVE》擔任女主角，後客串日劇《電車男》後，就接連在膾炙人口的日劇中，都有參與演出，如《交響情人夢》、《詐欺遊戲》、《花樣少年少女》等。

岩佐真悠子拍過不少性感寫真。(圖／翻攝自東網)

2013年她在電影《受難》中全裸演出引起話題，雖然有獲得獎項，但卻沒能大紅，不過她的是非卻不少，除了在出道前，曾向性商店賣出自己穿過的制服及內褲，又爆出和吸毒女星澤尻英龍華是好友，暗指她有不良嗜好，事務所後出面澄清，反駁這些說法。而感情方面，岩佐真悠子曾與窪塚洋介的弟弟窪塚俊介傳過緋聞，2012年她公開承認和一名圈外人交往。

(中時新聞網)