陸美貿易戰爆發以來，雙方在關鍵資源搶奪之下，用以生產高科技產業發展的重要原料、國防戰略物資的稀土資源之爭就浮上檯面，在去年陸美關稅戰正熱之際，澳洲稀土供應商Lynas與德州廠商Blue Line Corporation簽署合作備忘錄(MOU)，將在美國擴大開採稀土。隨著陸美關係再度緊張，美國總統川普簽署行政命令，加快美國稀土開採速度。

大陸為全球最大稀土供應國，稀土廣泛運用在農、工、消費、軍事等產業，像是電動車、智慧型手機等消費電子產品的零組件，也需要稀土作為原料製造。從陸美貿易戰爆發以來，川普政府幾波關稅攻勢下，大陸進口稀土都沒被列入制裁項目，從數據來看，美國去年從大陸進口超過80%的稀土，都能顯見該戰略資源對於美國科技產業發展的重要地位。

川普在前往明尼蘇達州參加競選活動之際，簽署這項行政命令，宣布美國礦業進入國家緊急狀態，援引《國防生產法》加速礦區開發，擴大美國稀土開採規模，藉此降低對大陸依賴性。川普在今年新冠肺炎疫情爆發之際，也援引相同法規，支持美國醫療資源產業發展。

川普該行動，也與尋求該州鐵嶺（Iron Range）地區的礦工、居民的支持。川普受訪時表示，一個強大的美國不能依賴從外國進口的關鍵資源，這些稀土對於維持美國在21世紀的經濟和軍事實力愈發重要。

澳洲稀土供應商Lynas為大陸以外，最大的稀土供應商，與其合作將在德州建立稀土萃取分離廠房的Blue Line Corporation，則是美國稀土供應鏈的領導品牌，彌補這幾年來美國本土的稀土供應鏈的重要一環。

鋰礦也是電動車電池重要原料來源之一，與稀土用以生產電池所需。電動車大廠特斯拉本周一宣布，與澳洲鋰礦生產商 Piedmont Lithium簽署5年合作協議，每年向特斯拉供應北卡羅來納州礦床5.3 萬噸噸高純度鋰礦石。特斯拉原本與礦商Cypress開發協商併購，但最後認為從泥岩開採成本太高，最終決定自己投入開採鋰礦行列，有機會讓特斯拉汽車的電池成本大降一半。

馬斯克在上月電池日推出全新的 46800 電池，有望電池成本將從 127 美元 (每 kWh)下降14%，馬斯克也聲稱2.5萬美元電動車有機會在3年內推出。

雖然特斯拉執行長馬斯克表示，仍繼續保持亞洲廠商Panasonic、LG 化學以及寧德時代的電池供應，但馬斯克也認為，若不自行生產電池，未來將難以應付暴增的需求，所以特斯拉必須建立起本土供應鏈。

(中時新聞網)