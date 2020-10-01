台南市文化局推出「台南古蹟藝陣月－陣有藝思」活動。（文化局提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府文化局配合中秋、國慶連假，推出「台南古蹟藝陣月－陣有藝思」活動，將於10月每周假日陸續在安平古堡、安平樹屋、1661台灣船園區、億載金城、赤崁樓等古蹟，邀請學生藝陣團體表演，讓民眾遊古蹟之際，同時欣賞藝陣之美。

台南素有「藝陣之鄉」美名，近年來台南市也以藝陣為發展主題，結合傳統與創新，積極推廣在地藝陣復興，並獲得文化部「縣市藝文特色發展計畫」大力支持。

文化局表示，過去藝陣文化大多只能在街頭或廟會活動看到，今年文化局特別結合台南在地學校，使古蹟景點成為表演舞臺，讓學藝的孩子有表現機會，藉由空間與領域的跨界激盪，邀請大眾深入探索了解、進而產生興趣。

文化局此次邀請的學生藝陣包括太子國中電音三太子、那拔國小創意藝陣－旗舞三太子、安平國中及子龍國小龍陣、永康國中宋江陣、西門實小太鼓隊、月津國小臺灣獅、新化國小及大同國小醒獅戰鼓及依仁國小跳鼓陣等。

文化局表示，此次藝陣表演精彩可期，有氣勢磅礡的醒獅戰鼓、活潑熱鬧的跳鼓陣，還有融合旗舞及三太子的創意藝陣等，每周都有不同的藝陣演出，帶給遊客更多的驚喜，市府也盼透過活動，讓表演團隊展現成果，使民俗藝陣薪火相傳、向下扎根，歡迎大家一起來古蹟幫藝陣加油鼓勵。相關活動訊息可關注「藝遊臺南」FB粉絲專頁，或上文化局網站查詢。

(中時 )