初步研判起火點位於1樓，屋內家具及裝潢燒得面目全非。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

桃園市平鎮區湧光路今日13時15分許驚傳民宅火警，消防人員到場搶救，自2樓臥室救出4名民眾，4人皆遭濃煙嗆傷，目前送醫救治中。鄰居指出，有聽到屋主大喊1樓的電動自行車爆炸，疑似為起火原因，但消防局表示詳細起火原因仍待後續調查。

火警發生後，警消第一時間趕抵救援，自2樓臥室救出4名民眾，當時共有3位民眾受傷，分別為4個月大林姓外孫女、36歲林姓女兒與37歲女兒鍾姓同居人，3人皆意識不清，送往醫院救治；55歲鍾姓女屋主則一度失去呼吸心跳，所幸搶救後於14時25分恢復，準備轉送林口長庚醫院，目前4人生命跡象穩定。

據鄰居表示，當時有聽到鍾姓屋主在2樓大喊「1樓的電動機車充電器爆炸」，不久就看見黑煙竄出，目前警方已協助消防單位調閱監視器畫面，並製作相關紀錄，但詳細起火原因，後續將由消防局火調科深入調查。

桃園市政府消防局指出，火勢已在13時39分完全撲滅，本次共出動消防人員57人，消防車21輛、救護車5輛，在13時39分將火勢撲滅。失火民宅共3層樓，其中3樓為鐵皮加蓋，初步研判起火點位於1樓，屋內家具及裝潢有燒燃的情形，面積約25平方公尺。

(中時 )