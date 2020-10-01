43歲卓姓男子今年2月偷了1輛轎車，開車期間被開著偵防車的員警發現，2名警察下車拍窗要求卓男停車，不料卓男拒檢還衝撞偵防車。卓辯稱不知道是警察，還以為是仇家上門。法官採信其說法，妨害公務部分無罪。

卓姓男子今年2月在青埔一帶偷了1輛轎車，駕車逃跑期間，還分享車輛訊息給叫阿華的男子，讓阿華打電話給車主恐嚇威脅要2萬元。但卓僅偷車6小時，就被中壢警分局吳姓員警、彭姓實習員警開著偵防車找到，彭先下車後拍窗要求卓受檢，不料卓竟加速行駛，甚至衝撞偵防車，員警當時還連開2槍，並破窗拖卓男下車，將其壓制逮捕。檢方依照攜帶兇器竊盜罪、恐嚇取財未遂罪、妨害公務罪嫌起訴。

卓男坦承偷車，但強調員警拍窗時大聲叫他下車時，他以為是仇家上門，還稱自己買毒不付錢，仇家很多。而偵防車外觀與一般車輛無異，坐在車上也沒發現員警穿著警察制服，更沒有想到科技這麼進步，一下子就被找到。

法院審理後，認為當時員警下車拍窗，到卓男加速逃逸衝撞偵防車不到10秒，加上員警是從拍駕駛座車窗靠後面的位置，卓男視線被B柱阻擋。加上2名員警拍打車窗、使用車窗擊破器時，都未表明員警身分，因此認為卓男並非蓄意衝撞公務車、對警察施以強暴行為，難認卓男有強暴妨害公務執行、損壞公務員職務上掌管物品之故意，因此妨害公務部分無罪。至於攜帶兇器竊盜罪則判處8月有期徒刑，恐嚇取財未遂罪則是1月15天，可上訴。

(中時 )