兩岸關係緊張，共機頻頻侵入我國防空識別區，引發國內民眾關切兩岸可能發生衝突。台北市議員徐巧芯則直言，台灣應該要調整目前的兵役制度，不論男女、全面徵兵，此話題也引發各界關注。而國民黨籍立委馬文君則分析原因，其中一點是「人民開始有戰爭的憂患意識」。

據《中評社》報導，關於徵兵制掀起討論的原因，馬文君分析，第一，蔡政府的募兵制成效，人民不信任，所以輿論才擔憂起兵源議題；第二，兩岸軍力失衡，台海衝突風險升溫，人民開始有戰爭的憂患意識，所引起的現象。

另外，馬文君認為，這也代表台灣現行的兵役制度，似乎承受不起突如其來的軍事巨變，所以人民才會有所警覺。

然而，「徵兵」成熱議話題，但國防部對恢復徵兵與徵女兵，皆持保留態度，國防部發布新聞稿表示，考量常備及後備部隊人力均屬充足，允宜審慎評估。軍方消息官員說，沒有恢復徵兵制的規畫。

另外，國防部表示，國軍推動募兵制以來，均可發揮精兵政策優勢，有效肆應敵情威脅。另109年底國軍兵力編現可達90％目標，人力均能滿足需求，從各項戰演訓及災害救援任務遂行，均展現整體戰力提升之成效。

(中時新聞網)