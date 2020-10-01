口罩國家隊釩泰公司，因委託不具生產醫療口罩許可的公司生產醫療口罩，日前遭彰化地檢署查獲。昨晚以50萬元交保的釩泰總經理李國鈺，今（1）日聲淚俱下說，因對口罩生產等醫療法規不清楚而觸法，他要跟所有經銷商、藥局與消費者鞠躬致歉！

李國鈺強調，即日起接受所有通路退換貨，並承擔所有宅配與交通費用，自己也願意接受相關衛生規範輔導，「希望大家給釩泰一個機會，也繼續支持口罩國家隊！」

事實上，釩泰在台灣已創立超過21年，是亞洲第一家研發、設計並製造血液透析用「傳感保護罩」，在台灣與越南皆有設廠，目前已外銷至歐、美、日、韓等36個國家，是國內最大的洗腎過濾器醫療器材廠商。

釩泰今年中申請製造醫療口罩，8月5日才獲得衛服部核發生產口罩需要的第一級醫療器材製造許可證，9月24日後被徵用口罩加入國家隊。

李國鈺表示，近日因為產量需求，才找生產熔噴布的雲林縣丞威公司用同樣原料生產醫用口罩，卻不知該公司沒有衛服部核可的醫療口罩生產許可證，誤觸法令，因為自己對醫用口罩生產法規的不清楚，造成消費者對口罩國家隊的疑慮，今日帶著員工跟社會大眾致歉。

李國鈺說，原本應該忙著生產中秋節「玉兔奔月」口罩，卻因為該事件中斷生產，但強調「已經出貨的176萬片委製與自製的產品原料與品管過程都是相同的」，只是既然因為自己不懂法規誤觸法令，公司會負起全責，接受所有經銷商與消費者退換貨，並負擔退貨過程衍生的交通運輸與宅配費用。

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(工商 )