心疼！台灣黑熊困「山豬吊」 前肢.嘴巴濺血林管處即刻救援！

黑熊麻做脫困後進行清創。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平區東卯山果園附近，果農今天早上7時許發現一隻黑熊誤中鋼索受困緊急報警，特生中心獸醫師中午抵達現場展開麻醉救援，今天下午近3時已成功協助黑熊脫困，檢查發現前腳及口腔有受傷，研判掙脫陷阱時造成，目前在現場進行清創，將後送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站照護，再視復原情況評估野放。據悉，黑熊恐自昨天晚上就已誤觸陷阱，若果真如此，受困長達近20小時。

東勢林管處指出，根據誤中陷阱之黑熊耳標記號，確認為本處2018年大雪山地區黑熊族群監測和保育宣導計畫中，曾捕捉繫放的成年公熊，體長有163公分高，重達95公斤，活動範圍相當廣泛，從屋我尾山、白冷山至東卯溪橫流溪一帶均為其活動範圍，推測此次是經過東卯山一帶果園，誤中農民防治山豬套索陷阱。

特生中心獸醫於中午抵達現場後，初步判斷黑熊目前身體狀況尚可，但較為緊張，故持續維持現場淨空狀態，在擬定救援計畫後於下午1時55分開始麻醉，目前黑熊已脫困，檢查發現前腳及口腔有受傷，應是為了掙脫陷阱造成。

獸醫師在現場進行初步清創後表示，將在做好初步救傷後，後送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站照護，再視復原情況評估野放。

東勢林管處指出，該案為農民架設陷阱防治危害部分，因依據野生動物保育法第21條，野生動物如有有危及公共安全、危害農林作物者，得予以獵捕，但保育類野生動物除情況緊急外，應先報請主管機關處理。因此，農民如於私有土地設陷阱防治野豬，經發現有台灣黑熊誤入陷阱時，應即時通報主管機關處理。

東勢林管處表示，未來該處將在評估為台灣黑熊活動之熱點區域附近，加強民眾之防熊宣導；輔導當地居民，以電圍籬取代設置陷阱；如受限地形無法設置電圍籬時，則改用精準式獵具，僅對山豬等特定物種進行防治，以避免誤捕其他保育類動物。

(中時 )