2020台灣設計展今天正式開展，桃園市長鄭文燦（左二）特別率市府團隊參訪，新竹市長林智堅（右二）親自導覽。（陳育賢攝）

2020台灣設計展今天正式開展，桃園市長鄭文燦（左）特別率市府團隊參觀。（陳育賢攝）

2020台灣設計展今天正式開展，桃園市長鄭文燦（左二）特別率市府團隊參訪，新竹市長林智堅（右二）親自導覽。（陳育賢攝）

2020台灣設計展今天正式開展，桃園市長鄭文燦（左）特別率市府團隊參訪，新竹市長林智堅（右）親自導覽。（陳育賢攝）

2020台灣設計展今天正式開展，桃園市長鄭文燦特別率市府團隊參訪，新竹市長林智堅化身導覽員，帶著鄭文燦探索主展館的城市終端機數位世界，兩人也在「美感電域」展場針對「變電箱市政學」意見交換，希望讓鄭文燦看見新竹科技力與設計力激盪而出的火花。

林智堅今天親自為首位來參觀的縣市長首長鄭文燦導覽主展館，兩人對於科技大事紀展區特別有感，鄭文燦說，他過去讀書時常用無名小站及痞客邦，笑說「以前哪有DCARD」，也說自己的年代不見了，網路速度興衰的速度非常快。

在各種手機APP區域時，林智堅也問鄭文燦最常使用哪個軟體，鄭文燦回，都用Facebook和LINE辦公。林智堅則苦笑回，「跟我一樣」。

鄭文燦也開玩笑說，還好LINE現在有收回功能，有時候生氣罵了某個幹部，還可以趁大家沒看到趕快收回，林智堅也心有同感的哈哈大笑。

參訪最後到「美感電域」科普特展，兩人先研究變電箱色彩美學，接著兩人特地脫下西裝，換上台電職人攀爬電線桿必備的裝備，他們繫上10公斤工具腰帶，還戴上大型防電手套，體驗台電職人日常，兩人大呼，「真的很重！」。

林智堅表示，桃園、新竹是兄弟之邦，市政常有交流，2020台灣設計展第1天，感謝鄭文燦百忙之中率團來參訪設計展，2020台灣設計展不只有鄭文燦所參訪的科技風主場館，在舊城區還有5座昭和時期的老屋，同樣有設計師打造展覽，歡迎大家一起「Check in新竹」。

鄭文燦則表示，他也常來新竹參加活動，見證新竹市在林智堅的治理逐步轉型，幸福感不斷提升，他剛剛只看2020台灣設計展會兩個展區就「非常驚豔」，展覽集結科技、文化、生活、美學，讓他感受到新竹創新的力量，但因為桃園市也正在舉辦地景藝術節，1個小時逛展根本不夠，「他還會再來看！」。

(中時 )