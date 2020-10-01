第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽今起一連四天，在桃園青埔足球場舉行，今年擴大舉辦，廣邀桃園捷運走過的桃園、新北與台北中小學生參賽，共吸引74隊小球員參與，還搭配桃園捷運公司的親子日活動，超過千名民眾一同感受足球魅力，更展現桃園市推動足球的成果。

「桃園市非常重視體育發展，我們大力支持，市長鄭文燦更加用力推動足球運動，每年舉辦相關賽事，有越來越多球員報名參加！」桃園市體育局局長莊佳佳強調，桃園市推動體育不遺餘力，未來還將在中壢體育園區，打造一座符合國際標準的足球場，持續推動足球運動的發展。

桃捷盃過去兩年賽事越來越受關注，今年雖受到疫情影響，延至10月才舉辦賽事，但因為疫情控制得宜，主辦單位決定擴大邀請桃園捷運行經的桃北北地區小球員參加，董事長劉坤億感性表示，舉辦本屆賽事非常重要，更充滿意義，因為疫情終將過去，我們要做好準備，繼續向前衝刺。

賽事精彩刺激，桃園捷運更希望透過活動，期待更多民眾利用桃捷，總經理蒲鶴章就強調，青埔地區近年來進步看得見，包括商場與大賣場紛紛進駐，希望大家參加比賽之外，也能利用桃捷來個一日輕旅行，感受桃捷沿線魅力。

本屆桃捷盃除了有74隊參賽，爭取冠軍榮耀與8000元運動用品禮券以外，還同時舉辦桃捷公司親子日，今年參與人數也大幅提升，從去年80餘人，增加到今年的188人，不只搭配趣味活動，還有桃園國際的男、女球員擔任助教，透過足球小遊戲讓孩子們更認識足球，寓教於樂。

(中時 )