陳姓男大生向臨時演員仲介公司「租」了一名女友，約定只能牽手、擁抱、摸頭，陳男卻在「友女」赴約後，帶她到台北市大安森林公園暗處，暗示想與被害人發生性行為遭拒後，不顧被害人推拒，強行撫摸被害人大腿根部、臀部，台北地方法院依強制猥褻罪判陳男徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

18歲的陳姓男大生是在去年7月間，透過手機LINE通訊軟體與自稱是臨時演員仲介的公司聯繫，以3小時7200元代價，租用一名女子在8月2日晚間扮演陳男的女朋友，雙方對約定只能牽手、擁抱、摸頭等舉動。

不料，陳男在捷運台北車站見到被害人後，先帶被害人到速食店用餐，再步行到大安森林公園，過程中陳男恫嚇被害人要帶她回家、會綁架她等，暗示要跟被害人發生性行為，被害人很害怕，但因3小時合約期間還沒到，不敢先行離去，只好繼續陪陳男在大安公園散步。

陳男帶著被害人到生態池邊長椅坐下後不顧被害人反對，出手撫摸被害人大腿內側，被害人受驚嚇起身又被陳男強壓坐下，接著撫摸被害人大腿內外側及腿根的「該邊」、腹部等處，被害人多次口頭拒絕並撥開陳男的手，陳男還是執意撫摸，被害人見生態池邊行人稀少怕遭到傷害，只好繼續敷衍陳男到合約結束，離開後立即報警。

陳男在偵審過程都坦白認罪，法院認定陳男舉動足以刺激或滿足其性慾，涉犯強制猥褻罪，衡酌陳男到案後坦承犯行、態度良好，沒有前科紀錄，以及被害人受損害的情狀，判處陳男徒刑6月，得易科18萬元罰金。

(中時 )