邱凱偉、大元（林艾璇）在三立周五台灣好戲《羅雀高飛》愛得虐心，劇中長輩為了家族利益犧牲兒子婚姻，與豪門千金政治聯姻，邱凱偉不得不娶不愛的人，為了要逃離這悲劇般的婚姻，邱凱偉向大元提出私奔，豈料竟被大元拒絕，而長輩為了讓兒子心甘情願迎娶千金，竟將大元陷害入獄，為了要救出心愛的人，邱凱偉只好娶不愛的女人。

這次邱凱偉一次結兩次婚，中式、西式的婚紗都穿了，邱凱偉笑稱這次拍婚禮戲一場要很開心，一場要很不爽，在30幾度高溫下還要穿西裝，拍到頭都暈了。大元則表示這次穿上中式婚紗一開始超興奮，因為這輩子都還沒有穿過傳統婚紗，白紗也只有一次，沒想到開拍不到10分鐘就想說「完蛋了」，因為天氣又熱又悶，簡直像穿一條棉被在身上，衣服內裡全都是汗，還要沉重與邱凱偉對戲，搞得自己變得更緊張。

邱凱偉（左）、大元笑談婚禮回憶及想像。（三立提供）

《羅雀高飛》背景約為民國50年，婚嫁儀式非常繁瑣，不僅要踩瓦片、跨烘爐炭火，反觀現代婚嫁儀式已經簡化很多，邱凱偉表示其實現在也有很多複雜的儀式，但要看每個家庭的不一樣，像自己就是喜歡簡單，所以當初與老婆的婚禮就是簡單婚宴而已。大元則很樂意結婚時把所有傳統儀式都走一遍，因為結婚只有一次，想要體驗所有環節。

(中時 )