美F-35B空中加油與KC-130J擦撞 墜毀加州瞬間

一架美國海軍陸戰隊F-35B戰機周二下午在南加州上空加油時，意外與KC-130J加油機擦撞墜毀。如今目擊者在推特上貼出的影片顯示，戰機墜毀地面瞬間猛烈爆炸，形成一大團火球。

據「戰區」（The War Zone）網9月30日報導，影片中地面女子大聲驚呼：「老天，你們……」不過，狀況雖然危急，但F-35B墜毀前，駕駛成功彈射逃生，而KC-130J緊急迫降在聖地牙哥郡（San Diego County）東部的特瑪爾機場（Thermal Airport）附近農田，機上8名機組員都安全無虞，至於地面也沒有人員傷亡。

由於F-35B駕駛安全逃生，製造US16E彈射座椅的英商馬丁貝克（Martin-Baker）隨即將拯救過的總人數上調為7,633人。事實上，美國空軍使用的F-35A，海軍陸戰隊使用的F-35B，還有海軍使用的F-35C上，全都安裝了US16E彈射座椅。

雖然戰機空中加油看似輕而易舉，但其實得靠駕駛的經驗和高超技術。除了要避免擦撞加油機外，還得要能精準對接加油機的漏斗狀浮錨。然而，對任何使用受油探管的軍機來說，錯過漏斗狀浮錨並不是新鮮事，但對F-35戰機來說，受油探管一直是個令人頭疼的問題。近幾年來，F-35C和F-35B在空中加油時，受油探管尖端折斷的數目高得不成比例。

F-35B Crashing Ground After Mid-Air Collision With KC-130J pic.twitter.com/dPBdVjokJ9 — vlad vlad (@vladwlad777) September 30, 2020

五角大廈曾在報告中指出，由於受油探管口太常斷裂，已導致海軍與陸戰隊飛行中隊限制空中加油。

而美國國會稽核處（Government Accountability Office，GAO）在2018年6月的報告中，更進一步詳加探討了這問題。報告指出，F-35B與F-35C用的是飛錨式加油系統。從2014年4月到2017年8月間，共發生了21起受油探管斷裂事件，以致當局決定限制空中加油，並進行調查。

(中時新聞網)