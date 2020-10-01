第三屆桃捷盃今在桃園青埔足球場舉行，吸引桃園捷運行經桃北北共74隊參與，另外還舉辦桃捷公司親子日活動，除了有花式足球教學，桃園國際的男、女球員也特地到場擔任教練，透過遊戲方式傳遞足球觀念，用心協助桃園市基層足球發展。

桃園國際目前有男子隊在臺灣乙級聯賽力爭上游，女子隊則在木蘭聯賽奮戰，教練Oliver強調，球員代表桃園參加比賽，協助桃園足球基層發展是非常重要的任務，尤其可以跟小朋友分享足球經驗，無論對球員或是參與的小朋友，都是很棒的機會。

「小朋友能一起玩足球，是非常重要的事，大家平常各自訓練，如果有比賽就能切磋球技，球員能看到其他球隊的球員表現，教練也能看到其他教練的教學，都是一種學習機會。」Oliver認為，教練間彼此觀摩，是促進基層足球發展很大的關鍵，他更強調，許多目前效力桃園國際的球員，也有在教球，這對球員的球技也有幫助，可以教學相長。

效力桃園國際的木蘭國腳潘彥昕，目前除了參加木蘭聯賽，還有兼任國中球隊助教與兩個國小社團的教練，儘管教學經驗豐富，但指導足球經驗不算多的孩子，還只是第二次，她看到許多小朋友由家長帶著來參加足球活動，感到非常開心，她笑說：「看到小朋友一開始發呆，經過我們帶動，也開始融入，覺得蠻有成就感的。」

潘彥昕強調，因為自己目前效力桃園國際，有機會來參加桃捷盃活動，但不管在哪裡教球，都希望小朋友能透過足球，不僅是學習到技巧，更希望他們能學習到團隊合作的精神，感受足球樂趣。

(中時 )