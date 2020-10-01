陳家欽提醒員警執勤安全。（台南市政府警察局提供／李宜杰台南傳真）

陳家欽也赴歸仁分局慰勤。（台南市政府警察局提供／李宜杰台南傳真）

今天（1日）是中秋連假首日，警政署長陳家欽特別前往台南市政府警察局第一分局、歸仁分局，慰勉基層同仁，感謝連假期間堅守崗位、疏導交通及保護市民生命財產安全的辛勞，同時也表揚近期治安工作績優單位。

陳家欽今日（1日）在台南市政府警察局長詹永茂的陪同下，前往第一分局德高派出所及偵查隊、歸仁分局文賢派出所等單位慰勤，除感謝員警4天連假堅守崗位，亦表揚治安工作績優單位，提振工作士氣。陳家欽也與基層員警話家常，分享工作經驗，拉近與員警的距離。

第一分局德高派出所今年迄今執行超商阻詐工作達38件，阻詐金額達新台幣85萬餘元，為台南市政府警察局各派出所執行超商攔阻詐騙第1名。而第一分局偵查隊近期也破獲製毒工廠、改造槍枝工廠，並在7小時內偵破債務糾紛、開槍押人等社會矚目案件，受到陳家欽大力讚賞。

此外，歸仁分局文賢派出所轄內除有奇美博物館、十鼓文化園區等觀光熱門景點，還有台86線快速道路及國道1號等重要交通幹道，為因應連假返鄉及遊客車潮，文賢派出所同仁肩負交通秩序維護，及交通疏導的工作，讓陳家欽親自慰勉辛勞。

陳家欽表示，警察工作沒有假期，維護交通秩序、淨化社會風氣及打擊犯罪，更是身為警察的使命，感謝同仁為了台南市的治安及交通，犧牲中秋假期陪伴家人的時間，也祝福所有警察同仁中秋佳節愉快。

(中時 )