我國漁船日前在釣魚台海域捕魚時，遭到日船衝撞，船體受損，但我國政府卻遲遲未對日方提出抗議，臉書粉專「比特王」指出，日本媒體已經把這次事件定位成「台方漁船非法作業」，痛批民進黨政府至今還在裝死，不為我國漁民爭取權利。

比特王在臉書上指出，日前台灣漁民跟日本公務船在釣魚台海域發生擦撞，日媒已經定調該起事件是我方漁船「非法作業」，所以日方公務船屬於「合法撞擊」台灣漁民，這讓他們相當憤怒，難道民進黨政府完全不顧漁民權益嗎？口口聲聲說護主權，但如今對上日本，「釣魚台是我們的」一句話都不敢大聲向日本說，到現在還在裝死嗎？

比特王痛批民進黨政府不要只會喊口號，做疫點實際的行為保護漁民的權益；該粉專貼文也引來網友回響，紛紛回應表示「小英好軟哦！俗辣台妹！馬英九強多了」、「裝傻充愣欺壓百姓一向是綠渣黨超越宇宙難波萬的專長」、「民進黨什麼事都做都會或做半套，只會欺負自己台灣人民壓榨人民」、「漁民選舉時還是會投民進黨的！？所以不用替他們抱屈？」、「已經到沒有是非的程度了，悲哀」、「喊口號一向是綠色綠腦的專長」。

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(中時新聞網)