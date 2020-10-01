圖說：最終前三名前往香港接受培訓並參加實境節目。（亞視提供）

今年2020第32屆亞洲小姐台灣選拔賽以「炫出自我」為主題，9月30日於圓山大飯店舉辦了媒體記者會，這次選拔賽為迎合亞洲電視的轉型時代，為引領這個新時代趨勢，主辦單位亞洲電視今年特別打破傳統選美概念，首度設立了網絡賽區共同見證新時代的趨勢。

這次的亞洲小姐台灣選拔活動是由亞洲電視與台灣演藝圈聞名遐邇的阿爾發星光學院、擁有多年選秀經驗的神彩藝藝新媒體，以及有著多年豐富深厚大型活動舉辦與承辦經驗的邁肯特整合行銷共同舉辦。

選拔賽媒體記者會當天特別邀請了台杉投資管理顧問股份有限公司董事長、總統府資政吳榮義；台灣觀光大使、立法委員陳歐珀；交通部觀光局執行秘書蔡明玲；財團法人陽明海運文化基金會執行長林宜正；圓山大飯店董事長林育生；桃園市議員彭俊豪；以及擔任本屆評審的知名藝人、國際名模，同時也是玄奘大學影劇藝術學系專案助理教授姚采穎；主辦單位香港亞洲電視台灣分公司總裁李宗昌；協辦單位阿爾發音樂副董事長常立欣；邁肯特整合行銷總顧問朱耿宏；承辦單位神彩藝藝新媒體董事長洪櫻娥共同出席與會。

記者會現場也看到今年的各家品牌廠商聯名贊助支持，包括漢道古美術、JENNY CHOU、J Carbon、全球華語魔法講盟、Bingbon、Ace Exchange、德瑪翠醫美保養，一同支持台灣女孩們在這場國際賽事發光發熱。

亞洲電視在選拔賽中首度設立了網絡賽區，特別邀請曾獲選為百大網紅寫真模特兒、網路知名內衣品牌模特兒的鄭若青擔任活動推廣大使，希望藉由她在網路上的人氣與社群力量，替這次的台灣選拔賽號召更多人的報名參加，為亞洲小姐帶來更多的可能性，也期待在互聯網上可發掘更多的明日之星。

台灣選拔賽將進行網路平台票選及線上直播評審的方式，主辦單位也推出阿爾發星光學院打造的「個人百萬IP課程」的課程、亞洲電視籌製節目參演的機會，前十名入圍的佳麗，還可獲得「阿爾發星光學院推廣大使」及「打造個人百萬IP課程」的學霸獎。

亞洲電視表示，在最終選出的前三名優勝佳麗將於11月1日直接前往香港，接受「亞洲小姐訂製課程」的培訓與參加亞洲電視實境秀「拍攝真人SHOW」節目，各佳麗在接受培訓及拍攝實境秀節目完畢後，隨即將參加12月13日的《2020亞洲小姐》總決賽，而得獎者不僅將可獲得豐富獎金及獎品、亞洲電視藝人合約與接受多方面演藝及網紅培訓外，更有機會因參與電視節目、電影戲劇、網絡微電影等演出，以及成為網絡主播，踏出星途的第一步。

(中時 )