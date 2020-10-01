由台視、三立共同出品的《全明星運動會》，是全台唯一競技類型節目，上周分隊選秀，胡宇威是選秀狀元，最後讓錢薇娟搶到他，成為藍隊一員，其他還包括柯有倫、邱宇辰、夏和熙等。本周運動比賽項目包括四百接力、拔繩、躲避球等，四百接力比賽當天是正中午非常熱，胡宇威跑完臉色發白、腳也拉傷，在製作單位安排下趕快在醫護室冰敷綁繃帶，那天很多隊員都傷兵連連，因為賽前拉筋暖身時間不夠，再加上天氣太熱、水分很容易流失，更容易拉傷。

為了拔河比賽藍隊在開錄前有事先透過關係找到景美女中拔河隊特訓，因胡宇威腳拉傷，隊員考慮是否調整棒次，但胡宇威覺得自己的狀況恢復，且力氣大，所以還是站在第一棒，但唯一劣勢就是藍隊團員總體重比紅隊少16公斤，要贏並不容易，好在夏和熙的媽媽剛好是拔河老師，藍隊步伐也非常整齊有默契，因而秒殺贏得非常漂亮。

胡宇威（左）拚命跑。（三立提供）

而躲避球比賽大家殺紅了眼，紅隊阿樂超會接球，藍隊凱莉的眼神超殺，也沒在怕，但胡宇威因腳已拉傷仍上場，儘量在原地傳接球，胡宇威完全不懂台灣躲避球規則，還提問「可以在場內打站在外圍的人嗎？」問題一出大家差點沒昏倒。拔河和躲避球比賽時，防護員說胡宇威的腳傷至少要2週才能恢復，對於拿到第二集MVP，連他自己都訝異，尤其躲避球項目，幫助隊友接了很多球，cover自己的夥伴，胡宇威與紅隊陳漢典四目對接、互相怒視對方，陳漢典笑說：「看著看著，我就變小粉絲，然後就輸了。」

(中時 )