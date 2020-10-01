台中南區77歲的陳姓老翁日前下午出門至距離住家350公尺的郵局領錢，返家時卻怎樣都找不到回家的路，步行僅需4分鐘的路程，卻讓他迷航了近4小時，熱心店家察覺有異協助報警，在眾人協力下，讓陳姓老翁得以返回咫尺天涯的住家，也讓他開心的向警方敬禮表達謝意。

勤工派出所指出，日前獲報南區文心南路的通訊行有迷失老人需警方協助，趕抵現場，77歲的陳姓老翁告訴員警，獨自出門後想至附近的郵局領錢，不料領完錢後，在文心南路與復興路周邊繞了3、4個小時，卻怎麼都走不回步行只需4分鐘的家，讓他越走越心慌。

警方指出，當時文心南路上好心的店家察覺老翁「路過」的次數異常頻繁，熱心詢問後聽見老翁走了這麼久也嚇一大跳，趕緊請他進入店內休息，並通知警方協助。員警發現陳翁對於自己住哪都不清楚，疑失智症狀，研判其應非第一次走失，最後在陳翁的褲子口袋深處找到證件，讓警方得以順利將其送返住家。

陳姓老翁家人感謝熱心民眾和員警送阿公回家，也表示會參考員警建議，申請防走失愛心手鍊，避免阿公再次走失，而陳姓老翁時隔3、4個小時，終於回到熟悉又溫暖的家，開心地向員警敬禮表達感謝。

(中時 )