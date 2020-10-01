亞塞拜然9月30日公布炸飛數十名亞美尼亞軍人的驚悚畫面。

高加索國家亞塞拜然（Azerbaijan）與亞美尼亞（Armenia）在爭議地區納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）激戰多日，亞塞拜然昨（30）日宣稱至少殲滅2,300名亞美尼亞士兵，同一天更公布一段炸飛數十名亞美尼亞軍人的驚悚畫面。

綜合半島電視台、土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）、土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）報導，亞塞拜然與亞美尼亞自9月27日在納哥諾卡拉巴克地區開戰以來，至今已經造成數十人死亡、上百人受傷，不過亞塞拜然國防部昨日宣布，自周日以來，亞塞拜然軍隊已經殲滅至少2,300名亞美尼亞士兵。

亞塞拜然國防部也在聲明稿中指出，亞美尼亞軍方也損失約130輛坦克及裝甲車、超過200座砲擊及飛彈系統、25座防空系統、6座指揮所及觀察哨、5座彈藥庫、約50台反戰車砲、及55輛座車。

除此之外，亞塞拜然國防部近日也公布一連串瞄準、砲擊亞美尼亞軍隊設施的影片，昨日更公開一段19秒砲擊亞美尼亞預備軍人座車的影片，畫面顯示，數十名軍人陸續將物品裝載上車，突然間貨車遭砲擊爆炸，當場炸飛現場軍人，畫面相當駭人。

位在亞塞拜然境內的納哥諾卡拉巴克地區主要由亞美尼亞人組成，亞美尼亞族分離主義分子掌控該地並且自行組成政府，9月27日，亞美尼亞族分離主義勢力砲擊亞塞拜然村莊，導致當地一家5口喪命，進而引爆亞塞拜然與亞美尼亞的衝突。

(中時新聞網)