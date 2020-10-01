韓國瑜、李佳芬近況備受關注。(本報系資料照片)

今(1日)是一年一度的中秋節，前高雄市長韓國瑜也在臉書PO文表示，在新冠肺炎疫情肆虐下，全球局勢動蕩不安，許多人的生活遭逢巨大改變，但這也重新提醒了我們，只要全家人能平安健康在一起，就是最簡單的幸福，貼文一曝光，再度掀起關注。然而，也有很多人關注韓國瑜的近況，對此，前高雄市海洋局長趙紹廉在廣播節目中也透露韓國瑜夫妻近況，「非常好啊」。

趙紹廉現身前高雄市新聞局長王淺秋主持的廣播節目「8點千秋萬事」，節目中王淺秋也爆料「你不是也才跟市長、佳芬姊碰面嗎?他們好嗎?跟大家說說」；對此，趙紹廉則直言，「看起來很好啊，非常好啊，也沒有很久啦，總是很難得嘛，之前在高雄就常碰面」。

而今天韓國瑜則是在臉書寫下，2020年走到10月，發生了太多事情，衷心希望大家都能平安度日、歲月靜好，趁著這個闔家團圓的節日，好好陪伴家人、享受天倫之樂。

這篇貼文曝光6小時的時間，已有超過4.9萬人按讚，不少人都留言寫下，「期待韓總休養生息後就是東山再起時」、「也祝福韓市長全家平安健康」、「失去方知擁有好」。

(中時新聞網)