瑞莎堪稱年度斜槓人生最佳代表，她身兼多職，除了母親、藝人、韻律體操教練的身份之外，今年又成了文大博士班學生，瑞莎笑稱其實她不知道接下來要怎麼來分配時間，但會盡力把每件事都做到最好。近兩年無酬指導台灣韻律體操選手的瑞莎，光是帶選手去邁阿密移地訓練，前往LA參加比賽，還有幫選手添購手具，訓練服及比賽服，甚至邀請外籍教練來台指導、訓練場地修繕，所有費用早已超過七位數，面對這筆不小的開支，瑞莎僅表示做對的事比錢來得重要。

為了能夠推廣韻律體操，瑞莎成立瑞星韻律體操協會，希望能栽培更多優秀有潛力的選手，因為她知道台灣選手都相當有競爭力，只是需要有更多經驗與機會，但她也坦言，光靠自己一個人的力量其實不夠，所以需要大家幫忙，一起為台灣韻律體操努力，「唯有大家的團結，才能集結出強大力量，讓韻律體操可以越來越好」。她花半年時間，在網路成立募資平台，希望透過集資打造台灣第一個韻律體操專屬訓練場地，無償提供選手專業師資、出國參賽、移地訓練機會，此計畫上線才一天時間，影片點閱率已超過十萬，也獲得五百多次分享。

瑞莎指導選手。（瑞星韻律體操協會提供）

瑞莎語重心長地說：「我們想做的是讓韻律體操在台灣長遠發展，除了選手的培訓之外，專業和資源傳承是很重要的，這需要更多台灣人的力量，真的很希望大家能夠一起來參與，讓選手們可以在國際舞台上發光發熱。」

(中時 )