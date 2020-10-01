歐陽娜娜因在大陸央視國慶晚會登台獻唱《我的祖國》引起爭議，想不到現在又有一位台灣藝人賴冠霖，今(1日)晚也將演唱《龍的傳人》，並在宣傳影片中高喊「我是賴冠霖，我在中國臺灣等你！」

今晚央視將持續播出《江山如畫2020國慶音樂會》，前韓團WANNA ONE成員賴冠霖也會登台，和李治廷、谷嘉誠合唱《龍的傳人》，而他在33秒宣傳影片中，以字正腔圓北京腔說：「我是賴冠霖，我在中國台灣等你！台灣省台北市歷史悠久，美食數不勝數，鳳梨酥、鹽酥雞、滷肉飯等台灣小吃，為慶祝中華人民共和國成立71周年，我在台灣省台北市，為2020江山如畫國慶音樂會打call。」

另外，賴冠霖除了參加音樂會，還參演了由中國電視藝術家協會、新文藝組織和新文藝群體工作委員會、新華社客戶端聯合出品的《我的祖國》MV錄製。今早他也在微博轉發央視新聞慶國慶發文，並寫道「祝我的祖國，江山如畫，生日快樂！祝所有人闔家團圓，中秋快樂！」。

賴冠霖2017年因參加南韓選秀節目《Produce 101》第二季，以男團WANNA ONE出道，限定團解散後，他就轉往大陸發展，曾主演電視劇《初戀那件小事》，並上一些綜藝節目，而先前他也多次表示「來自中國台灣」。

(中時新聞網)