中信兄弟壓軸主題日「LINE FRIENDS BROTHERS PARTY」將於10/9-10/11國慶連假三天登場！0/9(五)「路跑女神」李佳穎將在主題日第一天，和大家一起在最歡樂的運動派對動起來。

中信兄弟將與全球人氣知名IP品牌「LINE FRIENDS」攜手於臺中洲際棒球場舉行最歡樂的運動派對！有著蜜糖般甜美的笑容及陽光正面形象的李佳穎，從小就是田徑好手，現在也一直保持著運動習慣，曾獲封「最想和她一起跑」的路跑女神！李佳穎當天也將擔任開球嘉賓，為「LINE FRIENDS BROTHERS PARTY」開出第一顆好球，賽中也會到Twitch「中信兄弟官方頻道」與大家一起看球，也會到應援舞台上與現場球迷一起為中信兄弟球員們加油應援喔！

場外活動二樓平台將有「BFRIENDS運動大會」，五種運動關卡等著大家來挑戰！想在洲際球場外野奔跑嗎？五局中場「趣味大隊接力賽」讓你奔馳在球場上，日後請上中信兄弟官網線上報名。還有超人氣的熊大與兔兔賽前將到場外二樓平台與大家互動，也會參與開球活動並擔任最可愛的球僮，賽中也會到應援舞台上和大家一起同樂喔！

10/9、10/10進場時間14:00，開賽時間17:05；10/11進場時間11:00，開賽時間14:05，三天憑內野門票進場可獲得超可愛的「LINE FRIENDS BROTHERS PARTY扇」共有熊大、兔兔與莎莉各一款！2020中信兄弟FANS CLUB親子象會員進場至「球迷服務中心」可領取親子象限定「BFRIENDS便當盒」。活動三日進場並將蓋滿今年7個主題日進場限定戳章的「2020年主題日集章卡」，至「球迷服務中心」即可兌換一整套「2020年主題徽章組」！

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