胸腔重症醫蘇一峰po出病房一景，提到病患睜開眼睛，也只能看到儀器，看不到希望。（圖擷自蘇一峰臉書）

人生終點將至，真正的幸福是什麼？或許能在病房找到答案。胸腔重症醫蘇一峰日前揭露，有位9旬老翁失智且癌末，因失去意識送醫，家屬希望急救到底，再撐一年以避稅。蘇一峰昨透露，查房時該病患突然醒來，家人非常開心，但他卻覺得怪異，老翁的眼睛竟像是對醫護人員求救。

蘇一峰在臉書上分享說，面對這位老翁的狀況，醫療人員只能依法急救，把三管（氣管插管，鼻胃管，尿管）都插上了，昨天他查房時九旬癌末插管老翁眼睛突然張開了。而說也奇怪，老翁睜開雙眼不看向子女，而是看向我們醫療人員……那眼神彷彿在求救一般。

老翁醒過來，家屬大喜，認為是治療有效了！蘇一峰卻沒這麼樂觀，因為臨床上看過許多迴光返照的真實故事……。蘇一峰還po出一張照片，感嘆「那是老翁納入眼簾的景色，睜開眼睛也只能看到儀器，看不到希望……。」

曾有家人面臨生死關卡的網友，非常有感紛紛留言，「便宜的健保，讓台灣老人不得好死」、「有一種求死不能的感覺，病人真的很痛苦受盡折磨.」、「經歷數次家人生離死別，這種畫面已經不敢看了…」、「希望他真的是迴光返照，解脫了」、「這個視角，我覺得心好痛⋯那有多無奈ㄚ」、「臨床也碰過，非常有感」、「突然覺得家中長輩過世前，我們已經決定不急救是對的！」、「天啊好難過…希望最後能夠安詳無痛的離開…」、「到底活著是為了什麼？這種狀況下被活著⋯⋯好殘忍」。

(中時新聞網)