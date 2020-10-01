方文琳近來在台視八點檔《生生世世》升格做阿嬤，代替獄中兒子照顧小孩，強褓中的嬰兒哭鬧不分時間，經常折騰一整晚，並帶著生病的嬰兒奔走求醫，忙得不可開交，讓方文琳整個人累到精神耗弱。方文琳透露生第一胎時，心情十分緊張，即便小孩沒有醒來，自己也會時不時起來查看，3至4小時就要餵一次奶，即使小孩在睡夢中也會讓孩子邊睡邊吃。
而大女兒優優在2、3歲時，經常半夜哭醒，在爆哭之後吐奶，方文琳表示：「如果來的及就讓她吐在地上，但通常是來不及，所以通常是吐滿我全身跟床單。」她經常在大半夜清理床單、換洗衣服，好在後來慢慢可以抓準優優吐的時機點，便趕快把小孩抱離開床邊，方文琳打趣笑說：「因為吐在自己身上比較好清理！」
方文琳自己兩個女兒目前都還沒嫁人，她則笑說：「不想太早當阿嬤！」一直有提醒兩個女兒要多觀察、做好準備再決定下一步。
(中時 )
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