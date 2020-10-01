潘逸安去年和老婆Vivian登記結婚、生女，今年10月18日、11月1日各在高雄、台北君悅辦婚宴，2人日前到高雄鹽埕區拍婚紗照，馬拉松連拍10小時，拍到潘逸安腳抽筋，期間引來吃瓜群眾圍觀，以為在拍電影，還有熱心阿婆猛出意見「技術執導」，端出蘋果強烈建議入鏡，把兩夫妻逗得哭笑不得，笑稱南部鄉親太有人情味。

潘逸安選中高雄懷舊感十足的「國際商場」當拍攝主場景，他中意商場中一家透天厝西裝店，頂樓有復古天棚，特意央求老闆讓他們進入拍攝，老闆阿莎力一口答應，還擔心室內悶壞兩人，搬來2台大型電風扇幫助空氣流通，讓潘逸安感動不已。拍攝團隊隨後到冰店取景，吸引附近民眾觀看，其中有位熱情阿婆認出潘逸安，以為他在拍電影，頻頻找他搭話，見潘逸安親民、好聊天，轉身就從家中拿出2顆蘋果，強力推銷：「你們拍婚紗，一定要放蘋果，一起拍很好看，紅紅的很吉利。」潘逸安不好當面拒絕長輩，只能使眼色，要攝影師避開蘋果，才讓拍攝順利進行。

潘逸安（左）和老婆Vivian將婚紗拍得現代又懷舊。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安剛出社會曾當過平面模特，拍過不少婚紗型錄，本以為拍自己的婚紗照會駕輕就熟，不料卻打錯算盤。小倆口從早上7點半拍到晚間6點，潘逸安拍完第一套，就暗自喊不妙，「有夠累的啦！一堆不符合人體工學的動作，身體折來折去，折到腳抽筋，比拍戲還累」。Vivian在旁猛翻白眼，虧老公還不到中午，就開始碎念喊累，一路喊到收工，還爆料：「我們到西子灣拍照時，他還藉口海水漲潮，要攝影師抓緊時間，只拍老婆就好。」

(中時 )