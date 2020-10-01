高雄首班類出國包機今（1）日中秋節啟航，長榮航空賞月專機從高雄、桃園兩地出發，其中高雄出發的Hello Kitty夢想機，晚間6時將啟程，有8位名叫「嫦娥」女性一同飛天追月，直呼相當興奮，也有旅客為了彌補不能出國遺憾，預購6萬多元免稅品，直呼要賺夠本。
長榮指出，這次中秋賞月專機，晚上6時起飛，飛行約3小時，高度約2萬英呎，沿台灣西岸北上飛行，沿途可欣賞85大樓、嘉義布袋港，飛經台中及埔里時，能清晰看見窗外皎潔明月，接著往北飛經陽明山及台北101後，再飛至日本與那國島西端上空，並依原航路飛經澎湖群島及台南後返回高雄。
這次高雄類包機，班號為BR5920（諧音我就愛你），總計309個機位座無虛席，在開放報名約1周左右，全部被搶光。長榮航空特別舉辦「呼叫嫦娥」活動，邀請全台「嫦娥」攜伴免費搭機，北部有32位、高雄則有8位，可以與親友免費搭賞月航班，度過浪漫中秋。
民眾游嫦娥說，這次與丈夫一同參加活動，她特別要感謝已故的母親，小時候討厭自己叫「嫦娥」，但母親在她3歲辭世後，她偶然發現，原來自己生日是農曆8月1日，但戶口在8月15日才報，母親順勢將她取名嫦娥，如今想起來真的很有智慧。
高齡75歲的黃嫦娥笑說，孫子時常問她「阿嬤你住地球，什麼時候要回到月球」，她今天終於可以奔月，直呼相當興奮。70歲蕭嫦娥則說，20幾年沒有搭國際航班，這次特地與妹妹報名，度過不一樣的中秋節。
高雄出發類出國專案航班經濟艙價格6588元、商務艙8588元，不分艙等指定窗邊座位需加價1000元。機上服務，除提供免費Wi-Fi文字訊息服務外，餐點提供米其林三星主廚中村元計所設計的蒲燒豬肉及季節特色美食，商務艙旅客還能品嘗粉紅香檳。
(中時 )
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