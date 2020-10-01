藝人小鬼（黃鴻升）因主動脈剝離致血管阻塞猝逝，震驚演藝圈，他的母校華岡藝校也特別在學校的跑馬燈與大螢幕悼念，相當不捨傑出校友英年早逝。事實上，華岡藝校多年來培育出不少大明星，卻有幾位因疾病或是意外等離世，留給外界無限的惋惜。

大炳

大炳因急性肺炎引發多重器官衰竭病逝。（圖／中時資料照）

大炳跟大小S、阿雅、吳佩慈等人是同學，他的口條流利又幽默，曾在綜藝節目表演嘴巴塞進拳頭聞名，事業當紅時，一個月可賺進70萬台幣，他將弟弟小炳拉拔進演藝圈後，兄弟倆的月收入超過百萬，過著衣食無缺的優渥日子，未料大炳四度因吸毒被逮重創演藝事業，轉往大陸發展後，2012年因感冒引發肺炎，來不及返台治療便在北京因多重器官衰竭逝世，享年37歲。

許瑋倫

許瑋倫長相清新脫俗，演過《流星花園》、《天下無雙》、《撞球小子》等偶像劇，並以《18歲的約定》入圍金鐘女配角，她是王心凌、楊丞琳的華岡學姐，進入演藝圈後三人情同姐妹，卻不幸在2007年車禍傷重不治，得年28歲。

楊可涵

楊可涵曾是黑澀會美眉「小白兔」，以亮眼外型和歌藝精湛聞名，後來專注於戲劇演出，拍過大愛劇場《美味人生》、《幸福好簡單》、《新世界》、《珍珠人生》等，2013年還以《含笑食堂》入圍金鐘女配角，不過她多年來都有憂鬱症的困擾，長期服用藥物控制，仍敵不過心中的那關，2015年在租屋處輕生，雖然被同居男友張庭瑚送醫搶救，依舊喚不回年輕的生命，得年27歲。

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