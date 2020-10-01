今日是一年一度的中秋節，家戶也開始著手準備烤肉，烤肉該買哪些食材也是一大學問。昨(9/30)日就有網友表示，在烤肉時遇到的「魔王食材」是雞翅。因為雞翅形狀不平整不像肉片一樣。但不少網友指出，其實雞腿才是真正的大魔王。

原PO在PTT上以「烤肉時雞翅自稱第二難烤，誰敢稱第一？」為題分享，肉片通常形狀平整，「可以乖乖躺在烤盤上」，但雞翅就不一樣，形狀歪七扭八非常難烤，加上雞翅皮薄容易黏在烤肉架上導致烤焦。

但有不少網友直指，除了雞翅以外最難烤的其實是雞腿。「沒經驗的烤雞腿烤到要收攤了都還沒熟」、「雞腿，骨頭那邊都裝熟」、「雞腿才難烤，雞翅根本簡單」、「當然是裝熟的雞腿，咬下去還有血欸」還有網友表示，「雞肉不適合出現在烤肉架上」。

對此，就有網友分享烤雞腿、雞翅的秘訣，「雞腿，用刀切開就很好烤了」、「烤雞翅要把關節斷開，就能用竹籤串直，中翅要用刀滑開。」另外大家也各自分享自己的魔王食材，「雞翅還好，魚沒熟很怕有寄生蟲」、「柳葉魚啦！烤熟肚子都爆開了」、「香腸吧，不焦超難」、「香腸才難好嗎？要熟、鎖汁、不能焦」。

(中時新聞網)