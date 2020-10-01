香港知名策展人、藏家張頌仁以及新一代收藏家諸承譽、諸陳慧婷，今秋都將自己的珍藏推上拍場，蘇富比亞洲區當代藝術部主管寺瀨由紀便指出：「來自張頌仁先生及『譽婷堂』的顯赫藝術珍藏，充分體現了兩代亞洲藏家的卓識遠見。」

張頌仁為香港知名的策展人、評論家及鑑賞家，也是把中國當代藝術帶到國際藝壇的重要推手，此次其珍藏中以張曉剛的三聯屏《黑色三部曲：驚恐、沈思、憂鬱》領銜，這是作品自90年代初以來首度完整曝光，以及首度以完整三聯屏亮相拍場。此作為張曉剛早期作品中唯二較大尺幅之作，擺脫早期創作中的浪漫主義元素，為其後《血緣》系列的美學意涵留下伏筆。

張頌仁另一上拍收藏為曾梵志《面具系列11號》作品首登拍場，創作於1994年的此作是《面具》系列正試誕生的一年，此系列為中國當代藝術的重要作品，呈現社會迅速發展下的集體焦慮感，張頌仁的這一批畫作收藏，焦點均集中於人像主題，反映大陸現代化浪潮急劇衝擊下，身心軀體所經歷的磨煉與演變，此外劉煒的《香蕉》逗趣展現藝評家栗憲庭所謂「歪瓜裂棗」形象，卻同樣有著對內部社會剖析的姿態。

而香港知名藝術贊助人諸承譽及諸陳慧婷的34件私人收藏，包括近期炙手可熱的東西方藝術家，如黃馬鼎、黎清妍、張恩利及喬納斯‧伍德等畫作、雕塑及裝置藝術。部份拍賣收益將惠捐諸氏伉儷所成立之「譽婷堂」，本次拍賣所籌得款項將支援基金會將於2021年於日本富山市立山町展開的藝術家駐村計畫，邀請世界各地藝術家到訪立山町，在清幽恬靜的環境下專注發展其藝術視野及創作。

(旺報 )