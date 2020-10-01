作為「南洋藝術派」中唯一的女性代表，久居新加坡的女性藝術家張荔英的《三水婦女》近期將現身香港邦瀚斯「東南亞現代與當代藝術」拍賣，她的傳奇人生，遊歷世界的體驗，讓她對不同的生活形式懷有同理心，人物刻畫出色。

張荔英的父親張靜江是孫中山先生至交，兩次大戰間，她在巴黎習畫，在宋慶齡牽線下嫁給了流亡巴黎的陳友仁，日軍侵華，陳友仁被拘，1944年因病辭世，當時張荔英僅38歲，而後她雖曾再婚，但在當年的英文報導中仍多介紹她為「陳太太」或「陳荔英」，一直冠以陳友仁的姓氏。

先後於巴黎、紐約、上海受教，國共內戰使張荔英定居新加坡，在新加坡南洋美術學院任教，張荔英少數的人像畫作《三水婦女》近日將首現拍賣市場，刻劃20世紀初由大陸南方遷至東南亞的婦女，背景郁郁葱葱，樸素的婦人卻滿面滄桑，飽歷日曬雨淋的手上戴著一枚玉鐲，既是其僅有財產，亦象徵當時移民勞工的刻苦耐勞。

張荔英多以靜物畫著稱，畫面布局被視為受塞尚影響，色調應用則有梵谷的特色，被譽為「新加坡六大先驅畫家」之一的張荔英，以西方技法東方精神開創出清雅的畫風，且她還有個「陳籃子」的綽號，因她每到一個地方都會去逛市集，特別喜歡各類草籃、竹籃，曾說「籃子簡直美極了，百畫不厭，所以朋友們叫我Basket Chen！」

(旺報 )