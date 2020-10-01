姊弟戀正流行，TVBS節目《11點熱吵店》邀請婚姻幸福的六月、薔薔分享姊弟戀好與壞。結婚10年的六月跟老公李易相差7歲，至今依然覺得姊弟戀很不錯，她分享婚前曾交過大10幾歲的男友，被對方言語騙得團團轉，但跟比自己年紀小的對象談戀愛不一樣，六月可以從「弟弟」說話語氣，就能分辨出是不是在說謊。

六月透露，當年李易決定結婚的關鍵是因為「我完全不管他」，她舉例前陣子李易獨自去花蓮10天，而她去台中，夫妻分開各自度假，但六月的個性是只要她自行度假，大家一定找不到她，手機也「放生」一旁不看，找到她要碰運氣，反倒是李易每天都會乖乖報備行程，而六月僅淡然簡短回訊「OK」、「知道了」。主持人Melody大讚六月馭夫有術，「這就是姊姊的智慧，妳越不管，對方就會越想被管」。但六月坦言自己也是不想被管，所以絕對不會管別人。

薔薔遇到媽寶男友。（TVBS提供）

反對姊弟戀言論中，有一說是指年齡差距會造成心智差距，尤其女性往往比同齡男性心智成熟。在這點六月大讚李易，近年可是突飛猛進、變得成熟，不再是以前愛買東西的男孩，甚至每個月上繳自己的薪水給老婆，讓六月幸福洋溢，「我現在真的有被照顧的感覺」。

熱吵軍團薔薔則反對姊弟戀，她曾跟小2歲的男生交往，對方竟是個不折不扣的媽寶，平常生活都是媽媽給他錢花。分手的引爆點，是有次男友出事，被抓進警局，薔薔前去找他，男友居然當場大哭：「我要找媽媽。」成年男人如此行徑，讓她無法接受。後來薔薔帶他去找師父做法，祈望日後能逢凶化吉，沒想到男友冷靜下來後承認：「我就是媽寶，我不要讓我媽擔心。」但薔薔回想相處種種，發現男友平常根本不在意母親，只有出事了才找媽媽，所以不想變成對方第二個媽媽，才下定決心斷了這段情。

(中時 )