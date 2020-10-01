富邦悍將洋投索沙9月5場先發全拿下勝投，奪下單月投手MVP，今日剛好是中秋節，賽前索沙遇到總教練洪一中時，大喊兩人是好朋友，留下一起比YA的開心合照，事後索沙說，他人在異鄉打拚，身邊的隊友就是家人。

9月MVP得主公布，投手獎由索沙以21票拿下，中信兄弟米蘭達則拿2票，索沙9月5戰共投38局，僅失7分，自責分率僅1.66，拿下5連勝，今日賽前索沙表示，「拿到MVP很開心，就算沒拿到也很開心，不管如何就是開心打球。」

索沙上一次拿到單月MVP，是去年剛來台時連續3、4月奪得，不過今年則到季末才重現「最強洋投」身手，他認為去年來台前有在多明尼加打冬季聯盟，所以當時身體狀態在巔峰，今年有經過休息，可能一開始沒有馬上就進入狀況。

不過在富邦悍將爭下半季冠軍的關鍵時刻，索沙挺身而出，不僅拿下5勝，平均每場能撐超過7局，「我了解牛棚在球季末會比較疲勞，因此每場比賽盡量吃局數，以分擔牛棚壓力。」索沙強調現在戰況還不明朗，每一場都會全力搶勝。

今日剛好是台灣中秋節，是家家戶戶團圓的日子，索沙說，「人在異鄉打球，身邊的人都是家人，所以將隊友當成家人看待。」此外其實每次索沙遇到洪總都會大喊「Best Friend」，索沙今日賽前還邀請洪總一起合照，笑說跟洪總溝通沒有障礙。

(中時 )