登山客攀泰安虎山 腳踝扭傷求援 16:532020/10/01 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女子攀登虎山左腳踝扭傷，搜救人員引導下山。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女子攀登虎山左腳踝扭傷，搜救人員引導下山。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣泰安鄉虎山三角點8號樁附近，1日下午1時許傳出山域事故，消防局指出，現場為2名登山客1男1女登山，其中1名女性於三角點附近斜坡位置，左腳踝不慎扭傷，消防局共出動16名人員前往救援，女傷患意識清楚，由搜救人員協助引導下山就醫。 中秋連假第一天，苗栗泰安虎山三角點8號樁附近，傳出有登山客不慎扭傷腳踝，無法行走求援，苗栗縣消防局獲報，出動警消4名、義消4名、救協8名人員前往救援，接觸患者後確認女性患者意識清楚，左腳踝扭傷因此無法行走，由丈夫陪同，搜救人員協助將她抬下山送醫。 (中時 ) #泰安鄉 #虎山 #腳踝 #扭傷 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 竹科高富帥激戰偷拍 高學歷正妹受害 心得分類影片：爽翻 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 台南休旅車衝落邊坡駕駛不治 身分竟是前兄弟象球員買嘉瑞 - 社會 板橋勇警呂進全辭世 同仁不捨「認真負責的好警察」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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