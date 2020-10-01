女子攀登虎山左腳踝扭傷，搜救人員引導下山。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）
女子攀登虎山左腳踝扭傷，搜救人員引導下山。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉虎山三角點8號樁附近，1日下午1時許傳出山域事故，消防局指出，現場為2名登山客1男1女登山，其中1名女性於三角點附近斜坡位置，左腳踝不慎扭傷，消防局共出動16名人員前往救援，女傷患意識清楚，由搜救人員協助引導下山就醫。

中秋連假第一天，苗栗泰安虎山三角點8號樁附近，傳出有登山客不慎扭傷腳踝，無法行走求援，苗栗縣消防局獲報，出動警消4名、義消4名、救協8名人員前往救援，接觸患者後確認女性患者意識清楚，左腳踝扭傷因此無法行走，由丈夫陪同，搜救人員協助將她抬下山送醫。

(中時 )

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