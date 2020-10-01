中秋節月圓人團圓，情侶藉烤肉活動熟悉彼此家人，絕對能促進感情，但萬一搞砸了呢？一名網友表示，他要去女友家烤肉，已購買全部食材，可是「活蝦很貴」，他萌生向女友家人收費的念頭，上網問「這樣會不會太小氣？」被網友噹爆，批他中秋後恢復單身吧！

「不收我大概整晚睡不著」，原PO或許節儉成性、或許阮囊羞澀，既然要吃烤肉，跟有參與的人收費，不為過吧！但偏偏對方是女友的家人，有爸爸、媽媽，還有弟弟，這下不知道怎麼開口。

他上臉書社團爆廢公社求助，請網友提供意見，「食材都是我出的，想跟女友爸媽、弟弟收部分費用，活蝦很貴，不收我大概整晚睡不著。」

網友虧他，「你可以收呀！只是中秋過完大概女友也分了」、「食材買800，如果女友家5個人，一人收200還倒賺」、「規定有繳錢的才能吃蝦，沒繳錢的只能吃吐司」。

也有網友勸他大氣一點，東西都買了，收錢不好看，如果和對方家人初次見面，「給女友做面子，你以後更好過，男人不要太計較」；又如果已見過好幾次，那就下次讓他們請吃飯，大家禮尚往來。

(中時新聞網)