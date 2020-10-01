為深化我國與貝里斯雙邊友好關係，雙方於9月26日至30日陸續完成簽署「刑事司法互助條約」、「航空服務協定」及「經濟合作協定」三項協定。外交部樂見兩國在去年慶祝建交30週年後持續緊密強化合作領域，並順利在兩國邦誼邁入第31週年之際，完成三項重要條約協定的簽署，相信將進一步提升兩國關係並促進人民的交流。

「經濟合作協定」是由經濟部王美花部長與貝國投資、貿易及商務部長潘崔西（Tracy Taegar-Panton）於9月30日代表雙方簽署，生效後將可使我國商品在貝國更具競爭力，進而直接連結加勒比海共同市場，強化雙邊經貿關係。

「航空服務協定」是交通部林佳龍部長於去年6月赴貝里斯訪問時，開啟兩國民航單位對話，並在9月28日由林部長與貝國觀光及民航部長赫瑞迪（Jose Manuel Heredia）異地簽署，有助促進兩國運輸、商務及觀光交流活動。

「刑事司法互助條約」則是由我法務部蔡清祥部長與貝國外交部長艾林頓（Wilfred Elrington）於9月26及28日各自代表雙方政府簽署，可增進兩國未來在犯罪防制及刑事調查與審理的互助合作。

外交部表示，貝里斯是我國在中美洲及加勒比海地區重要友邦，雙方共同堅守自由、民主、法治和人權等普世價值，在國際上並肩面對挑戰，彼此成爲在國際上真誠可靠、互相扶持的朋友。

(中時 )