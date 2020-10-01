新北市本土登革熱群聚再添2例，個案分別為中正里50多歲男性及礁溪里60多歲女性，2人皆無出國史，研判感染地為五寮尖山筍園。截至目前，該起群聚已累計25人確診。

疾管署表示，中正里個案平時活動地以住家及公司為主，曾在9月21日及24日至五寮里筍園採筍，27日因出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀就醫，NS1快篩陽性，經醫院採檢通報後，今日確診。

礁溪里個案平時活動地以住家及五寮里筍園為主，因接獲當地有登革熱群聚疫情，衛生單位9月19日起未再前往五寮里筍園，29日出現發燒、膝蓋腫、嘔吐等症狀就醫，NS1快篩陽性，經醫院採檢通報後，今日確診。

疾管署表示，依據2人活動史及疫情現況，研判感染地為五寮尖山筍園，為五寮里群聚的新增個案。本起群聚截至目前共計25人確診（新北市三峽區21例、桃園市3例及八德區1例）。

為避免疫情擴大，地方衛生、環保單位持續針對五寮里社區及筍園加強相關防治措施，包括病媒蚊調查、孳生源清除、化學防治、接觸者採檢及民眾衛教等。9月29日起，在不影響人車進出前提下，針對高風險筍園設立13個管制點，限制人員進出並安排警員每日巡邏。截至目前已匡列具相關接觸史民眾共501人，其中採檢488人，20人陽性、320人陰性、141人檢驗中、7人待二採，社區監測將持續至10月30日。

今年截至目前，國內累計41例登革熱本土病例，22例居住新北市（三峽區21例、中和區1例），19例居住桃園市（桃園區15例、龜山區3例及八德區1例）。另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

(中時 )