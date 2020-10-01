美國總統大選辯論於昨(30)日展開，川普和拜登的表現簡直像場災難，讓許多美國人相當失望，CNN更直言丟臉。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男分析，川普在這場辯論中的表現狠狠羞辱了美國，而且辯論還是川普能夠在選前扳回一城的機會，但他卻未能把握住。

沈政男30日在臉書上表示，川普及其支持者，想要藉由辯論會不只在嘴皮上勝過拜登，更要凸顯這位白髮皤然的對手真的認知功能有問題，但，事實證明，拜登講得比川普還要好。當然，這是相對值，其實整場辯論跟鄰里之間歐吉桑歐巴桑在罵政治，根本沒有兩樣。

對於川普的表現，沈政男則批評，川普藉由這場辯論，狠狠羞辱了美國（衛報說的），從頭到尾就是插話、狡辯與說謊，就跟三年多來的總統職務表現一樣。同時，他也指出，雖然2016年時希拉蕊贏得第一場但最後輸掉大選，但這次的情況不同，因為拜登即使在搖擺州，平均也已領先川普達5個百分點了。

沈政男分析，具歷美國總統大選投票只剩30多天，而辯論是川普最後扳回一城的機會，但顯然第一場未能如願。至於川普在嘴皮上佔不了便宜，他還能出甚麼朝？沈政男則指出，「多的很！比如讓疫苗在十月推出什麼的做得出來嗎？拜託，為了選舉，什麼事做不出來？」但沈政男也說，「只是，四年前大家看不懂，現在，沒那麼容易騙了」。

網友們也留言回應，「我的美國臉友說得好！！絕不能讓四年前的慘劇發生，一定要去投票！！美國人，拜託了！！」、「正確說法是，川普羞辱了2016年投給他的那群傻子。同此而論，台灣也被817帶到更差的境地」、「看美國人的集體智慧了」。

(中時新聞網)