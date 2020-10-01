台南柳營德元埤荷風車節1日登場，園區布置了16處小展區，以「南德遊你x農甜塘蜜」為主題，呈現出甜蜜氛圍，連假期間邀民眾進場浪漫一下。（莊曜聰攝）

台南柳營德元埤荷風車節1日登場，園區布置了16處小展區，以「南德遊你x農甜塘蜜」為主題，呈現出甜蜜氛圍，連假期間邀民眾進場浪漫一下。（莊曜聰攝）

台南市柳營德元埤荷蘭村風車節舉辦多年，每年都有不同主體，評價不錯，今年在1日正式開幕，風車節搭配2020年的浪漫數字意涵定調，以「南德遊你x農甜塘蜜」為主題，共佈置出16個小展區，帶遊客進入荷蘭村的甜蜜氛圍，陪情侶、夫妻重溫浪漫的戀愛時光。

開幕儀式上包括台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧都出席，黃偉哲表示，疫情期間民眾沒法出國遊玩，但也不需要偽出國，德元埤荷蘭村就像個度假小鎮，很有歐洲氣氛，中秋月圓人團圓，值得遊客前來品味、浪漫一下。

園區以愛情歷程為發想，涵蓋「初相識、共相戀、長相守」等各個時段，精心布置出16個小展區，從「遇見」、「漫步愛情」到「愛情證書」都用小風車裝飾呈現，另有「缺點」、「求婚」2個小風車組成的圖案，讓情侶、夫妻都能重溫甜蜜戀愛時光。

另外園區還設計了一對小情侶角色看板，搭配時下最夯的撩妹情話語錄，像是「我一生中兩次學習走路，一次是小時候，一次是走向你」、「地球和太陽都不是宇宙的中心，你才是」等等金句，讓人感覺心情甜滋滋。

郭貞慧說，風車節從1日到25日，每逢假日都會安排主題活動、音樂、氣球、特技、雜耍等各種街頭藝人表演，另外還有手作市集跟小農特產展售會，期待讓走進荷蘭村的遊客，共譜愛之旅，將「情旅」變「情侶」。

(中時 )